У Києві оновили пам'ятник білорусам, які загинули за Україну: внесли ім'я загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 8 вересня, День білоруської військової слави на честь перемоги в битві під Оршею 1514 р. У цей день у Києві оновили пам'ятник білорусам, які загинули за Україну.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні, 8 вересня, в Києві на пам'ятнику білорусам, які загинули за Україну, до списку білоруських героїв внесли ім'я Міколи Іліна, який загинув на Донбасі внаслідок російського обстрілу влітку 2020 р під час спроби евакуювати пораненого побратима.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ