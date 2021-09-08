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У Києві оновили пам'ятник білорусам, які загинули за Україну: внесли ім'я загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 8 вересня, День білоруської військової слави на честь перемоги в битві під Оршею 1514 р. У цей день у Києві оновили пам'ятник білорусам, які загинули за Україну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 8 вересня, в Києві на пам'ятнику білорусам, які загинули за Україну, до списку білоруських героїв внесли ім'я Міколи Іліна, який загинув на Донбасі внаслідок російського обстрілу влітку 2020 р під час спроби евакуювати пораненого побратима.

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У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 01
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 02
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 03
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 04
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 05
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 06
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 07
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 08
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 09
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 10
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 11
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 12
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 13
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 14
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 15
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 16
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 17
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 18
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 19
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 20
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 21
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 22
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 23
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 24
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 25
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 26
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 27
У Києві оновили памятник білорусам, які загинули за Україну: внесли імя загиблого на Донбасі військового медика Міколи Іліна 28

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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