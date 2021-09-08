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Паломники-хасиди почали виїжджати з Умані, - Нацполіція. ВІДЕО

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Сьогодні ввечері, 8 вересня, паломники-хасиди почали виїжджати з міста Умань в країни постійного проживання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"У цілому ситуація контрольована. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 21 повідомлення про перебування паломників-хасидів. Є два відкритих кримінальних провадження, пов'язаних із торгівлею речовинами, схожими на наркотичні. Також є два адміністративних протоколи, за результатами яких будуть прийматися рішення щодо видворення за межі території України із забороною в'їзду окремих хасидів, які допускали правопорушення на території міста Умань", - повідомили в поліції.

Паломники-хасиди почали виїжджати з Умані, - Нацполіція 01

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З метою забезпечення правопорядку під час від'їзду паломників посилено патрульні наряди, які працюють у місцях посадки в автобуси, також виставлені посилені автопатрулі по маршруту руху і посилені заходи безпеки в аеропортах.

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Топ коментарі

  • Андрей Нешевченко
    А в принципе- круто! Не подумайте, что я им завидую. Но! Это реально круто: в период баранопандемии, десятками тысяч, рвануть куда-то подалее, чем в Васильков из Киева, например. Рвануть, нажраться до умопомрачения... и свалить. Тока не подумайте что об упомрачении я просто болтаю. Вовсе нет! Я видел собственными глазами эту банду, когда их автобусами привозили в аэропорт Одессы. Я видел как они выпадали, из автобусов, как они рыгали, в курилке аэропорта и за рядом стоящими столиками... Не знаю, как бы это простили нам, украинцам, допустим- в Амстердаме.
  • vitaliymkua
    Бубачку заберіть із собою...
  • Так Треба 02a9202c
    - А теперь посмотрите направо, - перед вами памятник неизвестному матросу Изе Шлеперсону.
    - Позвольте, почему же неизвестному? Вот и имя и фамилия.
    - Потому что неизвестно, был ли Изя Шлеперсон матросом.
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