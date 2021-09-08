На звільнення ексголови Конституційного Суду Шевчука вплинули Портнов, Богдан і Вовк, - ЗМІ. ВІДЕО

Ексголова Офісу Президента Андрій Богдан, голова ОАСК Павло Вовк і чиновник часів Януковича Андрій Портнов вплинули на звільнення Станіслава Шевчука з посади голови Конституційного Суду України в 2019 році.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "Слідство.info", інформує Цензор.НЕТ.

В основу розслідування лягли так звані "плівки Вовка" - таємні записи розмов із кабінету голови ОАСК Павла Вовка, які вдалося отримати журналістам.

Так, восени 2019 року в кабінеті голів ОАСК обговорювали тиск на Конституційний Суд для скасування закону про люстрацію і звільнення тодішнього голови КС Станіслава Шевчука. Про це Вовк говорив зі співрозмовником на ім'я Андрій, який перебував за кордоном. Журналісти "Слідство.info" вважають, що це високопоставлений чиновник АП Януковича Андрій Портнов. Цю ж версію підтримує і колишній начальник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

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На той момент кілька суддів КС звинуватили Шевчука в перевищенні влади. Найбільше звільнення голови КС хотів його заступник, суддя Олександр Тупицький. Рішуче проти звільнення Шевчука виступала суддя Наталя Шаптала.

Вовк і Портнов у розмовах пов'язували звільнення Шевчука з можливим скасуванням закону про люстрацію. Вони називали скасування "болючим питанням".

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"Якщо ти прямо зараз на нього (Шевчука. - ред.) здійсниш цю атаку, то отримаємо в кінцевому підсумку набір тих рішень, які хворобливі? Які ми хочемо, щоб вони пройшли до інавгурації, чи ні?"... "Ну, я просто відчуваю, що ми в результаті, бл#, люстрацію не закриємо", - переконував Вовк Портнова.

Крім Портнова, до впливу на КС міг бути причетний ще один співрозмовник Павла Вовка - Андрій Богдан. Його також турбує питання про люстрацію, а також присутність голови Конституційного Суду на інавгурації Володимира Зеленського.

У цього співрозмовника по імені Андрій були тоді й інші турботи - він активно "розбирався з посадами". "Чуєш, пам'ятаєш, ти, я тобі вантажу, а ти кажеш: "Не за##йте, дайте, бл#, із посадами розібратися!". Так і ти: "Не за##уй, розбирайся з посадами". Усе буде добре!", - запевняв його Вовк.

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Богдан, як і Портнов, підпадав під дію закону про люстрацію і був зацікавлений у його скасуванні, - стверджує "Слідство.info".

14 травня 2019 року судді КС проголосували за відставку Шевчука. Через кілька днів, 19 травня, Андрій Портнов повернувся в Україну після 5 років відсутності. Конституційний Суд незабаром очолив головний прихильник відставки Шевчука Олександр Тупицький.

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Журналісти намагалися отримати коментарі Портнова, Богдана і Вовка з питання про вплив на КС навесні 2019 року. Вовк проігнорував запит, Богдан відмовився від спілкування з журналістами, а Портнов сказав, що це неправда.