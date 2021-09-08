Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель. ВІДЕО
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У Костянтинівському районі Донецької області прикордонники виявили поле з масовим посівом конопель.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
На 2 гектарах земельної ділянки правопорушники вирощували близько 200 тис. кущів конопель. За даним фактом у Національну поліцію направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 310 Кримінального кодексу України "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель".
Прикордонниками і співробітниками поліції незаконні насадження знищені.