Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель. ВІДЕО

У Костянтинівському районі Донецької області прикордонники виявили поле з масовим посівом конопель.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На 2 гектарах земельної ділянки правопорушники вирощували близько 200 тис. кущів конопель. За даним фактом у Національну поліцію направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 310 Кримінального кодексу України "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель".

Прикордонниками і співробітниками поліції незаконні насадження знищені.

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