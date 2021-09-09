Спроба заборонити писати про розслідування CNN щодо "вагнерівців" - цензура. Тищенко напав на Лероса у ВР - жлобство, - Сюмар. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це нардепка сказала в спеціальній заяві з трибуни Верховної Ради.
"Коли один боров вирішив, що він може диктувати, кому про що говорити, то, вибачте мене, ми самі себе обнуляємо. Коли ми хочемо, щоб усі мовчали, коли ми так боїмося критики, коли ми так хочемо "теплої ванни", ми знову ж таки себе тільки обнуляємо. І як парламент, і як держава. Не можна так боятися критики, не можна, щоб з цієї трибуни забороняли говорити. Вам дуже хочеться, щоб вся країна замовкла. Ви вчора зробили все можливе, щоб жоден телеканал не написав про розслідування CNN щодо вагнерівців. Це називається цензурою. А те, що тут робить депутат Тищенко, називається простим словом - жлобство. Тут не має бути жлобів. Ви - депутати, а не жлоби. Ви представники народу України, і пам'ятаймо про це", - сказала Сюмар.