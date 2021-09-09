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Спроба заборонити писати про розслідування CNN щодо "вагнерівців" - цензура. Тищенко напав на Лероса у ВР - жлобство, - Сюмар. ВIДЕО

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Нардепка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар назвала жлобством напад "слуги народу" Миколи Тищенка на нардепа Гео Лероса, а спроби влади припинити публікації в ЗМІ про розслідування CNN щодо "вагнерівців" - цензурою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це нардепка сказала в спеціальній заяві з трибуни Верховної Ради.

"Коли один боров вирішив, що він може диктувати, кому про що говорити, то, вибачте мене, ми самі себе обнуляємо. Коли ми хочемо, щоб усі мовчали, коли ми так боїмося критики, коли ми так хочемо "теплої ванни", ми знову ж таки себе тільки обнуляємо. І як парламент, і як держава. Не можна так боятися критики, не можна, щоб з цієї трибуни забороняли говорити. Вам дуже хочеться, щоб вся країна замовкла. Ви вчора зробили все можливе, щоб жоден телеканал не написав про розслідування CNN щодо вагнерівців. Це називається цензурою. А те, що тут робить депутат Тищенко, називається простим словом - жлобство. Тут не має бути жлобів. Ви - депутати, а не жлоби. Ви представники народу України, і пам'ятаймо про це", - сказала Сюмар.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса у ВР під час його виступу про справу вагнерівців. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Nataliia Radchenko
    Це вже так зашкварили зелену мафію власні зашквари, що у самих тупорилих котлет не витрмують нерви.
  • Наталия П
    Парламентский бандитизм. Стыд и позор. Не понимаю, от куда такой высокий рейтинг у "Прислуг народа"? Неужели украинцы массово посходили с ума?
  • Scorpman Y
    будет весело.. все только начинается))
    09.‎09.‎2021

    Следствие по делу Павлова отказывает в приобщении к делу перечня абонентов звонков по "официальному телефону" Павлова. Второй, личный телефон - "не обнаружен", но и на первом достаточно критичных абонентов.

    Общение группы американских конгрессменов с главой ВР Украины Дмитрием Разумковым не прошло зря. Теперь Разумков активно поддерживает и продвигает идею создания парламентской комиссии по расследованию "дела вагнеровцев".
    И тут есть важный нюанс.
    По регламенту Глава ВР обладает достаточно широкими полномочиями в вопросах организации работы (или препятствию работы) комиссии, в том числе и в вопросах привлечения специалистов-консультантов к работе комиссии, запрашивания материалов и данных с других источников, в том числе и международных.

    Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство. Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ?
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