Новини Відео • Коронавірус і карантин

Головний санлікар Кузін анонсував показові рейди щодо дотримання маскового режиму: Почнемо з критичних об'єктів, в "Борисполі" не контролюється абсолютно нічого. ВIДЕО

4 47317
Українські правоохоронні органи будуть проводити показові рейди для контролю маскового режиму. Зокрема, на об'єктах критичної інфраструктури.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, поліція буде проводити такі рейди, оскільки норми прописані в кожній зоні епідемічної небезпеки.

"Ми будемо починати з показових рейдів. Ми розуміємо, що в аеропорту" Бориспіль "зараз не контролюється абсолютно нічого. Тому ми будемо вводити механізм таких рейдів на критичні об'єкти", - зазначив Кузин.

Він також додав, що на сьогодні готуються більш жорсткі заходи з контролю використання засобів індивідуального захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До початку наступного тижня Кабмін ухвалить рішення про роботу бізнесу в "червоній" зоні за умови вакцинації працівників, - Кузін

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Oljik
    Почніть з Велюру. Це критичний обьєкт.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    "7 августа 1983 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об укреплении социалистической трудовой дисциплины". Задачей было побороть прогулы и опоздания на работу, искоренить пьянство на рабочем месте, уменьшить количество брака в выпускаемой продукции, в общем - навести, наконец, порядок. Даже сам Андропов тогда обмолвился, что мол, "разболтался у нас народец".
    На деле же все эти инициативы приняли довольно экстравагантную форму. Милицейские наряды, а также дружинники, в рабочее время устраивали массовые облавы в кинотеатрах, магазинах, парикмахерских и даже банях и церквях - с целью выявить и привлечь к ответственности "тунеядцев" и прочих "лиц без определённого рода занятий".

    Назад в совковое будущее... Диджитализация это вам не фигли-мигли...
  • Роман Петров 34ac3a86
    Это вы ещё в транспорте не ездили. Сразу в аэропорт... Оно -то понятно - дьюти фри, все дела... но проверять можно и поближе.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини