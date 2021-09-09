Головний санлікар Кузін анонсував показові рейди щодо дотримання маскового режиму: Почнемо з критичних об'єктів, в "Борисполі" не контролюється абсолютно нічого. ВIДЕО

Українські правоохоронні органи будуть проводити показові рейди для контролю маскового режиму. Зокрема, на об'єктах критичної інфраструктури.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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За його словами, поліція буде проводити такі рейди, оскільки норми прописані в кожній зоні епідемічної небезпеки.

"Ми будемо починати з показових рейдів. Ми розуміємо, що в аеропорту" Бориспіль "зараз не контролюється абсолютно нічого. Тому ми будемо вводити механізм таких рейдів на критичні об'єкти", - зазначив Кузин.

Він також додав, що на сьогодні готуються більш жорсткі заходи з контролю використання засобів індивідуального захисту.

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