Новини Відео • Агресія Росії проти України

Говорити з Путіним однозначно варто, - Кулеба. ВІДЕО

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Незважаючи на все лукавство президента РФ Володимира Путіна, з ним потрібно вести переговори і використовувати будь-яку можливість заради припинення війни і шансу на деокупацію наших територій.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Однозначно варто. Незважаючи на все лукавство, яке ми чуємо з Кремля і президента РФ. Для всіх очевидно, що йдеться про міжнародний військовий конфлікт, у якому два учасники - Україна і Росія. І потрібно говорити з тим, хто приймає рішення в РФ, а це Володимир Путін", - заявив Кулеба.

За його словами, такі переговори не означають, що Україна відмовляється від Нормандського формату.

"Це буде дуже складна розмова, але до неї треба йти. Це не означає, що ми відмовляємося від Нормандського формату. Навпаки, ми активізували роботу з підготовки нового саміту в Нормандському форматі. Але позиція президента полягає в тому, що потрібно використовувати будь-яку можливість, навіть мінімальну, щоб зупинити війну, загибель наших солдатів і деокупувати наші території", - пояснив міністр.

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Топ коментарі

  • Amber
    Про що можна розмовляти з агресором , вбицею і терористом номер один в світі ?
  • Чайка Київ
    Маніпулюють "миролюбні " капітулянти.
    Не гибель, а вбивства наших солдатів. Та ще й з урахуванням того, що не звільнено жодного см української землі.
  • dwt
    Переговоры ведутся, когда обе стороны готовы идти на уступке или когда одна из сторон готова капитулировать, вот о чем он собирается разговаривать?
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