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Ми усвідомлюємо ризики, пов'язані з поглинанням Білорусі Путіним, - Данілов. ВIДЕО

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Путін хоче захопити Білорусь, але Україна усвідомлює цей виклик. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив в ефірі токшоу "Право на владу".

"Ми усвідомлюємо всі виклики, які сьогодні є. Ми розуміємо, що на сьогодні Путін робить дуже просту річ - він бажає захопити Білорусь і спільно з "братнім білоруським народом"... Але ми все це бачимо, для нас це не новий виклик, ми всі ці речі опрацьовуємо доволі давно", - вважає Олексій Данілов.

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Топ коментарі

  • Harry Houdini b9a3d7b9
    Да ладно тебе. Жаренного бурята Доржи Батоманкуева и кобзоновское видео все видели. Свистишь, козломордый)))
  • Harry Houdini b9a3d7b9
    до-до, вы уже 7,5 лет идёте "до Киева за 3 дня". По факту, в случае полномасштабной войны гробы на России подорожают в разы, алкаши и торчки из ВС РФ будут опизд*ливаться в товарном кол-ве Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 5286
  • Harry Houdini b9a3d7b9
    Во раскукарекался!

    Мы осознаем риски, связанные с поглощением Беларуси Путиным, - Данилов - Цензор.НЕТ 744
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