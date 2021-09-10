Ми усвідомлюємо ризики, пов'язані з поглинанням Білорусі Путіним, - Данілов. ВIДЕО
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Путін хоче захопити Білорусь, але Україна усвідомлює цей виклик. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.
Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив в ефірі токшоу "Право на владу".
"Ми усвідомлюємо всі виклики, які сьогодні є. Ми розуміємо, що на сьогодні Путін робить дуже просту річ - він бажає захопити Білорусь і спільно з "братнім білоруським народом"... Але ми все це бачимо, для нас це не новий виклик, ми всі ці речі опрацьовуємо доволі давно", - вважає Олексій Данілов.