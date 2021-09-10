Зеленський - на YES Brainstorming: "Два роки тому говорили про щастя, а зараз - про виживання". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська беруть участь у дискусії YES Brainstorming "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання".

Як інформує Цензор.НЕТ, виступ глави держави на форумі транслює Офіс Президента у Facebook.

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"Два роки тому говорили про щастя, а зараз - про виживання. Лише за два роки змінилося фундаментальне і базове поняття, таке як щастя. І щастя зразка 2021 року, і щастя 2019 року різні... Можна сказати як велосипед і Tesla", - сказав він.

Зеленський нагадав, як у вересні 2019 року вдалося визволити з полону українських моряків і політв'язнів: "Коли наші хлопці ступили на землю, кілька людей зустрічали їх в аеропорту. Були рідні, журналісти, чиновники - всі плакали, обнімалися і цілувалися. Ніхто не дотримувався дистанції, не носив маску, не здавав після прильоту ПЛР-тести, не знав такого слова, як локдаун".

За словами президента, тоді це і було щастя, але зараз воно дещо змінилося.

"Ми не знали як усе зміниться за рік ... Щастя - це коли немає температури, бабусі не треба ШВЛ. Щастя - просто вийти з квартири, піти в кафе, кіно чи перукарню", - сказав президент.

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Він зазначив, що нові віруси з'являтимуться щороку, як айфони, а вакцини і ліки допомагають тільки проти окремого вірусу.

"У маленьких країнах дуже мало шансів вижити, якщо світ зіткнеться з дуже великими проблемами. Це показав коронавірус", - підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що у світі може бути катастрофа, якщо не будуть зроблені відповідні висновки, оскільки, якщо кожен сам за себе, то зрештою будуть усі проти всіх.

Нагадаємо, 9 вересня у Києві відбулося неофіційне відкриття міжнародного форуму YES - Ялтинської Європейської Стратегії. Цього року на захід з'їхалися майже 100 учасників із 20 країн, переважно це топчиновники, дипломати і чиновники.

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