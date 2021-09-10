Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський назвав імовірною повномасштабну війну з Росією. Однак він вважає, що це може стати найбільшою помилкою РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив на форумі YES.
За словами Зеленського, такий сценарій розвитку подій можливий.
"Вважаю, що це буде найбільша помилка РФ. Після цього ніколи не існуватиме сусідства РФ, України та Білорусі. І якщо буде ескалація з боку РФ - це буде найстрашніше, що може бути, але, на жаль, така є ймовірність" , - сказав президент.
Нагадаємо, 9 вересня у Києві відбулося неофіційне відкриття міжнародного форуму YES - Ялтинської Європейської Стратегії. Цього року на захід з'їхалися майже 100 учасників із 20 країн, переважно це топчиновники, дипломати і чиновники.