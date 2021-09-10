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Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський назвав імовірною повномасштабну війну з Росією. Однак він вважає, що це може стати найбільшою помилкою РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив на форумі YES.

За словами Зеленського, такий сценарій розвитку подій можливий.

"Вважаю, що це буде найбільша помилка РФ. Після цього ніколи не існуватиме сусідства РФ, України та Білорусі. І якщо буде ескалація з боку РФ - це буде найстрашніше, що може бути, але, на жаль, така є ймовірність" , - сказав президент.

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Нагадаємо, 9 вересня у Києві відбулося неофіційне відкриття міжнародного форуму YES - Ялтинської Європейської Стратегії. Цього року на захід з'їхалися майже 100 учасників із 20 країн, переважно це топчиновники, дипломати і чиновники.

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Імовірність повномасштабної війни з Росією є. Це найстрашніше, що може бути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7403
  • Yakov Yakov
    зєля не розуміє, що він двбйб, тому що він двбйб.
  • Valery Greff
    Прикол в том, что па-рашка ведет себя одинаково на протяжении всего своего существования, еще с тех времен, когда называлась "московия". И будет себя вести так же и дальше, вне зависимости от того, как она будет называться, и кто будет ею править. Как грится, "горбатого могила исправит", это и надо учесть в отношениях с этой страной-гопником.
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