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Абсолютно професійна людина і перебуває на своєму місці, - Шмигаль про міністра оборони Тарана. ВIДЕО

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що міністр оборони Андрій Таран є професіоналом і перебуває на своєму місці.

Як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив у ході години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

"Що стосується міністра оборони - він на своєму місці. Абсолютно професійна людина, професійний військовий, який користується повагою армії і пройшов відповідний шлях до цієї позиції", - сказав Шмигаль.

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Топ коментарі

  • Egen Lesnichi
    Еще одно подтверждение - если премьер нахваливает совкового тупого воровитого паркетного негодяя - это не премьер, это тупой воровитый негодяй в кубе
  • Герхард
    Это говорит только про непрофессионализм самого Шмыгаля.

    В ЗЕ власти проритетным критерием отбора является не профессионализм, патриотизм, порядочность, а лизоблюдство и лояльность к ЗЕ.

    Интересам Украины среди проритетов ЗЕ-власти вобще нет места.
  • violator
    есть еще такие не плохие качества как честность и патриотичность . ну то таке . не в этом правительстве Абсолютно профессиональный человек и находится на своем месте, - Шмыгаль про министра обороны Тарана - Цензор.НЕТ 4202
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