Абсолютно професійна людина і перебуває на своєму місці, - Шмигаль про міністра оборони Тарана. ВIДЕО
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що міністр оборони Андрій Таран є професіоналом і перебуває на своєму місці.
Як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив у ході години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.
"Що стосується міністра оборони - він на своєму місці. Абсолютно професійна людина, професійний військовий, який користується повагою армії і пройшов відповідний шлях до цієї позиції", - сказав Шмигаль.