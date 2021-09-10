Зеленський про ймовірність другого терміну: "Краще виконаю все, що я обіцяв, і поїду відпочивати". ВIДЕО

Глава держави Володимир Зеленський говорить, що хотів би встигнути виконати всі свої обіцянки в один президентський термін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Так, журналіст запитав у Зеленського, чи планує він йти на другий термін.

"Це вирішує народ України", - сказав президент.

"Але ви балотуєтеся?" - запитав журналіст.

"Я нікуди не балотуюся, я краще виконаю все, що я обіцяв в свій один термін, і поїду відпочивати", - відповів Зеленський.

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