Зеленський про ймовірність другого терміну: "Краще виконаю все, що я обіцяв, і поїду відпочивати". ВIДЕО
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Глава держави Володимир Зеленський говорить, що хотів би встигнути виконати всі свої обіцянки в один президентський термін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Так, журналіст запитав у Зеленського, чи планує він йти на другий термін.
"Це вирішує народ України", - сказав президент.
"Але ви балотуєтеся?" - запитав журналіст.
"Я нікуди не балотуюся, я краще виконаю все, що я обіцяв в свій один термін, і поїду відпочивати", - відповів Зеленський.