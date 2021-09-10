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Разумков про заяву Данілова щодо звільнення українською армією Донецька і Луганська: "Можуть бути великі втрати". ВIДЕО

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У спікера Дмитра Разумкова поки немає інформації про те, що сьогодні відбудеться засідання РНБО.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив на брифінгу у ВРУ в п'ятницю.

"Сьогодні немає засідання РНБО. Я ще не бачив таку інформацію. Станом на вчора її точно не було", - зокрема сказав глава ВРУ.

Коментуючи заяву Секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що українська армія може звільнити Донецьк і Луганськ, якщо буде наказ Головнокомандувача, Разумков підкреслив: "Українська армія сьогодні за відновлення територіальної цілісності і за захист мирного населення, захист нашої землі і на сході країни і по кордонах - прикордонники та інші війська стоять і на кордоні з окупованим Кримом. Українська армія використовується в ході ООС (раніше в АТО), це не суперечить законодавству. Це дозволено. На щастя, вона не веде бойових дій на мирних територіях нашої держави, а тільки стримує (противника. - Ред.)".

Спікер підкреслив, що Україна повинна мирним шляхом повертати окуповані території.

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"Я не є дуже глибоким фахівцем, якщо запросити генералів, вони більш детально в рамках своїх можливостей зможуть про це розповісти, але об'єктивно - оборона настільки глибоко розміщена з нашої і їхньої (противників. - Ред.) сторони, що можуть бути великі втрати. А життя кожного військовослужбовця, кожного громадянина нашої країни для нас точно цінність. Я не впевнений, що такої ж логіки дотримуються в РФ або в так званих "ЛДНР", але для України це так", - додав Разумков.

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Топ коментарі

  • violator
    "Спикер подчеркнул, что Украина должна мирным путем возвращать оккупированные территории" Разумков о заявлении Данилова по освобождению украинской армией Донецка и Луганска: "Могут быть большие потери" - Цензор.НЕТ 6927
  • Привет
    Побед без потерь не бывает...
    Что до глубокой обороны....то армяне тоже думали что хорошо закопались...а современная техника азербайджанцев показала что это не так...
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    "Украинская армия используется в ходе ООС (раньше в АТО) это не противоречит законодательству. Это разрешено."

    Шо за бред сегодня несет этот молодой рыгоанал?
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