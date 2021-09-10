Кримінальний авторитет "Рома Попенок", якого розшукує Інтерпол, затриманий на Тернопільщині, - СБУ. ВІДЕО

Служба безпеки України встановила місцеперебування й затримала "кримінального авторитета" з РФ, відомого під прізвиськом "Рома Попенок". Перебуваючи в Україні, він намагався поширити вплив російського криміналітету на територію нашої країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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За даними СБУ, розшукуваний займав у російському кримінальному середовищі високе положення і перебував у статусі "смотрящого" за Ульяновською областю РФ.

Іноземець переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за участь у злочинній організації. Щоб потрапити в Україну, зловмисник використовував підроблені документи, оформлені на чуже ім'я.

Силовики затримали його в м Кременець на Тернопільщині, де зловмисник переховувався.

В установленому порядку затриманий переданий працівникам Національної поліції.

Зараз вирішується питання про застосування до затриманого екстрадиційного арешту, а також перевіряється можлива причетність іноземця до скоєння тяжких злочинів на території України.

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