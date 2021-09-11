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Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники. ВIДЕО

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У Кіровському районі окупованого Донецька 11 вересня стався вибух.

Про це повідомляє ресурс так званого голови адміністрації Донецька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Інцидент стався на нафтобазі в Кіровському районі. На місці події працюють "спецслужби". Про травмованих та загиблих інформації нема", - йдеться у повідомленні.

Додають, що після вибуху на нафтобазі виникла пожежа.

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Новини Донбасу уточнюють, що окупанти оголосили, що причиною вибуху на нафтобазі в Донецьку стало скидання вибухового пристрою з безпілотного літального апарату.

Перший заступник "міністра інформації ДНР" Данило Безсонов стверджує, що це був нібито український безпілотник.

"З ранку над нафтобазою були зафіксовані українські БПЛА, які проводили розвідку. У зв'язку з цим персонал бази був евакуйований. Приблизно о 12:30 український БПЛА скинув вибуховий пристрій на нафтосховище, в результаті чого було знищено 1300 тонн палива. Два БПЛА збило вибуховою хвилею, вони впали поруч", - заявив Безсонов.

Водночас в "МНС ДНР" повідомили, що пожежа на нафтобазі о 16:10 була повністю ліквідована. За версією "відомства", попередня причина пожежі - "потрапляння вибухонебезпечного предмета в покрівлю резервуара".

Про постраждалих в результаті вибуху і пожежі не повідомляється.

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Топ коментарі

  • хужє не будєт
    У Сирії загинув ще один російський "визволитель" За інформацією воєнної розвідки України це найбільш імовірно, що заступник командира 61 окремої бригади морської піхоти (СПУТНІК) 14 армійського флоту (МУРМАНСЬК) Північного флоту ВМФ ЗС РФ підполковник Олексій Шнайдер.

    Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники - Цензор.НЕТ 9415
  • Евгений Пономарев
    Та да, 1300 тысяч литров должны бы дымить посильнее, но вероятно предварительно они были благополучно приватизированы Взрыв прогремел на нефтебазе в Донецке: оккупанты обвиняют украинские беспилотники - Цензор.НЕТ 352
  • Иван Иван 31509c93
    было украдено 1300 тонн несуществовавшего топлива
    для кого это балаган?
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