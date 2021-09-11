Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники. ВIДЕО

У Кіровському районі окупованого Донецька 11 вересня стався вибух.

Про це повідомляє ресурс так званого голови адміністрації Донецька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Інцидент стався на нафтобазі в Кіровському районі. На місці події працюють "спецслужби". Про травмованих та загиблих інформації нема", - йдеться у повідомленні.

Додають, що після вибуху на нафтобазі виникла пожежа.

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Новини Донбасу уточнюють, що окупанти оголосили, що причиною вибуху на нафтобазі в Донецьку стало скидання вибухового пристрою з безпілотного літального апарату.

Перший заступник "міністра інформації ДНР" Данило Безсонов стверджує, що це був нібито український безпілотник.

"З ранку над нафтобазою були зафіксовані українські БПЛА, які проводили розвідку. У зв'язку з цим персонал бази був евакуйований. Приблизно о 12:30 український БПЛА скинув вибуховий пристрій на нафтосховище, в результаті чого було знищено 1300 тонн палива. Два БПЛА збило вибуховою хвилею, вони впали поруч", - заявив Безсонов.

Водночас в "МНС ДНР" повідомили, що пожежа на нафтобазі о 16:10 була повністю ліквідована. За версією "відомства", попередня причина пожежі - "потрапляння вибухонебезпечного предмета в покрівлю резервуара".

Про постраждалих в результаті вибуху і пожежі не повідомляється.

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