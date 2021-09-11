Швидка і легковик зіткнулися у Житомирі - загинула людина, яку везли до лікарні. ВІДЕО+ФОТО

На проспекті Миру в Житомирі 11 вересня відбулася ДТП, під час якого зіткнулася машина швидкої допомоги і легковий автомобіль.

Про це Супільному розповів пресофіцер патрульної поліції області Ігор Іванюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, аварія сталася близько 10:00 дня на проспекті Миру. Машина швидкої зіткнулася з Volkswagen Passat.

"В результаті ДТП загинула людина, яку перевозив спецавтомобіль медичної допомоги", - сказав Ігор Іванюк.

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На місці події працювали слідчі, патрульна поліція забезпечила охорону місця ДТП.





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