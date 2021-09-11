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Швидка і легковик зіткнулися у Житомирі - загинула людина, яку везли до лікарні. ВІДЕО+ФОТО

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На проспекті Миру в Житомирі 11 вересня відбулася ДТП, під час якого зіткнулася машина швидкої допомоги і легковий автомобіль.

Про це Супільному розповів пресофіцер патрульної поліції області Ігор Іванюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, аварія сталася близько 10:00 дня на проспекті Миру. Машина швидкої зіткнулася з Volkswagen Passat.

"В результаті ДТП загинула людина, яку перевозив спецавтомобіль медичної допомоги", - сказав Ігор Іванюк.

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На місці події працювали слідчі, патрульна поліція забезпечила охорону місця ДТП.

Швидка і легковик зіткнулися у Житомирі - загинула людина, яку везли до лікарні 01
Швидка і легковик зіткнулися у Житомирі - загинула людина, яку везли до лікарні 02

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Топ коментарі

  • Dima L
    Купленные права это не судьба. Это коррупция.
  • Igor Butenko 2bccf522
    Им надо было смотреть в зеркала перед перестроением в другую полосу(или разворотом через сплошную), и не наваливать музон погромче, что бы не было слышно скорую. Судьба это такая замечательная штука, что бумеранги прилетают не по желанию верующих в судьбу, а по законам, неведомым верующим. Да хранит тебя Джисус или Аллах (нужное подчеркнуть).
  • Валерка Бродяжный 874b6aa2
    Дебилы за рулем в огромном количестве.
    Сегодня пришлось видеть сразу троих на красный свет и пешеходном переходе.
    И все на одном перекрестке. Это не случайность,а закономерность!
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