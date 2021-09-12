Новини Відео • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

"ЗСУ у змозі очистити територію Донецької та Луганської областей. Ми можемо повоювати за територію Криму", - Данілов. ВIДЕО

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Українська влада може вдатися до військового шляху деокупації захоплених Росією Криму та окремих районів Донбасу, але це призведе до великої кількості жертв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Повірте, наші ЗСУ у змозі очистити територію Донецької та Луганської областей. Ми можемо повоювати за територію Криму. Але треба мати на увазі, що ми не можемо допустити, щоб десятки, сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій. Тому що у нас якраз є розуміння, де ця межа (допустимого. - Ред.). Але це не означає, що в разі необхідності ми не будемо цим користуватися", - зазначив він.

Данілов нагадав, що перед зустріччю лідерів "нормандської" четвірки в Парижі в грудні 2019 року було закрите засідання РНБО, і там було затверджено п'ять сценаріїв розвитку подій.

"Зараз ми йдемо за першим сценарієм - сценарієм вирішити ці питання політико-дипломатичним шляхом. Далі будемо дивитися, що відбуватиметься", - зазначив Данілов.

"Підкреслюю, що, на жаль, Росія не зупиняється, не виконує жодних домовленостей, які були досягнуті, зокрема в Парижі, щодо відкриття пунктів пропуску, щодо полегшення життя тих людей, які сьогодні перебувають в окупації", - додав він.


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Топ коментарі

  • Леонід Мефодовський
    Зеленський наживажться на війні!
  • Anatoll 4de917de
    Когда стремятся отвоевать Крым и Донбасс, готовятся скрытно, оснащая Армию современным вооружением.

    Но ... закупки вооружений срываются, по словам Турчинова, в прошлом, секретаря СНБО, разработки вооружений прекращены, за последние 2 года, зарплата военнослужащим не повышалась.
    К сожалению, Зеленский стал Президентом, благодаря рекламе, эта реклама продолжается, которая опускает страну все ниже.
    Желательно было услышать, что делает Власть, чтобы Украина покинула последнее место в Европе, по уровню бедности.
  • Valery Greff
    "ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма", - Данилов - Цензор.НЕТ 2665
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