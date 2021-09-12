"ЗСУ у змозі очистити територію Донецької та Луганської областей. Ми можемо повоювати за територію Криму", - Данілов. ВIДЕО

Українська влада може вдатися до військового шляху деокупації захоплених Росією Криму та окремих районів Донбасу, але це призведе до великої кількості жертв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Повірте, наші ЗСУ у змозі очистити територію Донецької та Луганської областей. Ми можемо повоювати за територію Криму. Але треба мати на увазі, що ми не можемо допустити, щоб десятки, сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій. Тому що у нас якраз є розуміння, де ця межа (допустимого. - Ред.). Але це не означає, що в разі необхідності ми не будемо цим користуватися", - зазначив він.

Данілов нагадав, що перед зустріччю лідерів "нормандської" четвірки в Парижі в грудні 2019 року було закрите засідання РНБО, і там було затверджено п'ять сценаріїв розвитку подій.

"Зараз ми йдемо за першим сценарієм - сценарієм вирішити ці питання політико-дипломатичним шляхом. Далі будемо дивитися, що відбуватиметься", - зазначив Данілов.

"Підкреслюю, що, на жаль, Росія не зупиняється, не виконує жодних домовленостей, які були досягнуті, зокрема в Парижі, щодо відкриття пунктів пропуску, щодо полегшення життя тих людей, які сьогодні перебувають в окупації", - додав він.





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