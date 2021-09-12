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Дев'ять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано п'ятьох людей, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На Столичному шосе в Києві сталася ДТП з участю 9 автомобілів, в якій постраждали 5 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

У Голосіївському районі столиці сталася масштабна аварія за участю дев'яти автомобілів: Jeep, Skoda, двох Honda, Kia, двох Volkswagen, Ford і Renault.

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Як вдалося дізнатися виданню зі слів свідка, він рухався в напрямку Обухова на Honda і побачив, що перед ним почало розкручувати KIA і ще один автомобіль.

За інерцією вони почали трощити інші авто, водії яких не встигли зманеврувати.

За попередніми даними, унаслідок аварії госпіталізовано п'ятьох людей  із травмами різного ступеня тяжкості. На щастя і на подив, обійшлося без загиблих.

Зараз дорогу перекрили, пропускають тільки місцевих жителів.

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На місці працює поліція і слідчо-оперативна група.

Деталі масштабної аварії з'ясує слідство.

Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 01
Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 02
Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 03
Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 04

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Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 05
Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 06
Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 07
Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 08

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Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 09
Девять автомобілів потрапили у ДТП у Києві, госпіталізовано пятьох людей, - ЗМІ 10

Топ коментарі

  • mrSmith
    Знак 50 км, смотрится как насмешка...
  • sokrovichshe
    Блин, верните предыдущую версию.
  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Вопрос.... Накя они это делают???????? Бутусов повыганяй своих придурков!!!!
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