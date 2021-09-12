Жителя Чернігова Тарнавського судитимуть за напис "Зеля х#йло". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Суд у Чернігові 13 вересня розгляне справу щодо обвинувачення Олександра Тарнавського в хуліганстві за напис на паркані.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра в Новозаводському суді об 11:00 мене судитимуть за образу президента. Саме так чернігівські поліцейські трактують графіті "Зеля х#йло". Хоча президент начебто Зеленський, а не Зеля. Ба більше, спочатку поліція порушила кримінальну справу за 296-ю статтею. Для розуміння, з таким же успіхом могли інкримінувати вбивство за перехід вулиці у невстановленому місці. Що це: некваліфіковані співробітники або бажання вислужитися перед владою? Упевнений, що друге, бо пресслужба поліції вже визнала мене винним", - написав Тарнавський.

У коментарі "Буквам" він заявив, що про існування провадження щодо нього він дізнався випадково. Мовляв, стояв на площі в центрі Чернігова, оточили поліцейські і запропонували пройти до відділку. На питання, чи є законні підстави, виявилося, що поліція відкрила кримінальну справу за 296-ю статтею Кримінального кодексу (хуліганство). "Але суд її закрив, тобто я навіть не знав. Цю справу закрили, бо не знайшли підстав для 296-ї, і відкрили 173-ю. Це теж хуліганство, але вже адміністративне. Вішають мені 120 написів "Зеля х#йло" , які з'явилися у Чернігові, і в постанові ці написи пояснюються як образа президента. Тому вони за 296-ю і відкривали. Але я, по-перше, не бачу образи президента, бо "Зеля", ну і "х#йло "там написано через зірочку, там навіть цього немає слова повністю", - розповів чоловік.

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Згідно з розкладом засідань Новозаводського районного суду Чернігова на порталі судової влади України, 13 вересня об 11:00 відбудеться засідання, в якому суд розгляне притягнення до адміністративної відповідальності Тарнавського Олександра Анатолійовича за вчинення дрібного хуліганства.

Зазначене правопорушення охоплюється нормами статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення та включає "нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян". Санкція статті передбачає штраф до 119 гривень, до 60 годин громадських робіт, до двох місяців виправних робіт із відрахуванням 20% заробітку або адміністративний арешт на термін до п'ятнадцяти діб.

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На сайті Національної поліції України розміщено повідомлення під заголовком "Поліцейські Чернігова притягнули до відповідальності чоловіка за хуліганські дії", в якому сказано, що поліцейські склали адмінпротокол на жителя Чернігова, який написав на паркані нецензурні вирази. Стверджується, що в поліції наявні докази причетності до скоєння правопорушення 28-річного місцевого жителя, зокрема відео, на якому чоловік сам визнає свою причетність до хуліганських дій.

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Згідно з нормами статті 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розгляд справ, зокрема притягнення до відповідальності за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство), віднесено до повноважень районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, отже заява поліції про притягнення чоловіка до відповідальності поки передчасна.

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