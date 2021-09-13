Найбільша постіндустріальна світло-лазерна арт-інсталяція та феєрверк на День міста в Дніпрі. ВIДЕО
12 39223
Святкування Дня міста в Дніпрі закінчилося на набережній грандіозним шоу вогню, світла і лазерів і найбільшою постіндустріальною світло-лазерною арт-інсталяцією Dnipro Light Flowers.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gorod.dp.ua, цього року в Dnipro Light Flowers було вже задіяно п'ять заводських труб.
Феєрверк тривав понад 10 хвилин. Весь цей час тисячі дніпрян спостерігали за залпами із завмиранням серця. Після останнього натовп вибухнув оплесками і кілька хвилин аплодувала майстерності організаторів.