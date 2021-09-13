Найбільша постіндустріальна світло-лазерна арт-інсталяція та феєрверк на День міста в Дніпрі. ВIДЕО

Святкування Дня міста в Дніпрі закінчилося на набережній грандіозним шоу вогню, світла і лазерів і найбільшою постіндустріальною світло-лазерною арт-інсталяцією Dnipro Light Flowers.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gorod.dp.ua, цього року в Dnipro Light Flowers було вже задіяно п'ять заводських труб.

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Феєрверк тривав понад 10 хвилин. Весь цей час тисячі дніпрян спостерігали за залпами із завмиранням серця. Після останнього натовп вибухнув оплесками і кілька хвилин аплодувала майстерності організаторів.

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