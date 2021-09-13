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Найбільша постіндустріальна світло-лазерна арт-інсталяція та феєрверк на День міста в Дніпрі. ВIДЕО

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Святкування Дня міста в Дніпрі закінчилося на набережній грандіозним шоу вогню, світла і лазерів і найбільшою постіндустріальною світло-лазерною арт-інсталяцією Dnipro Light Flowers.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gorod.dp.ua, цього року в Dnipro Light Flowers було вже задіяно п'ять заводських труб.

Феєрверк тривав понад 10 хвилин. Весь цей час тисячі дніпрян спостерігали за залпами із завмиранням серця. Після останнього натовп вибухнув оплесками і кілька хвилин аплодувала майстерності організаторів.

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Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    нарід требует зрелищ, урбан-парки, флагштоки, что ещё нужно чтобы создавать видимость что все хорошо
  • Anatoliy A 006b9dda
    За эти деньги госпиталь в Днепре можно было оснастить по последнему слову техники и всем необходимым.
  • Манька Миронова
    вумник, там новый завод на электропечах построили.
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