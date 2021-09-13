"Слуга народу" Безугла емоційно поспілкувалася з нардепом "Голосу" Костенком і закликала його стати членом ТСК щодо "вагнерівців". ВIДЕО
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Зараз, проявивши добру волю зі свого боку, як голова ТСК, я порушила питання щодо того, щоб ви брали участь у цьому засіданні. І після цього, фактично, ви надаєте інформацію як член ТСК. Тоді ми нівелюємо цінність ТСК як організації в парламенті. Тому що можна не бути членом, ігнорувати і критикувати, після цього прийти як відвідувач і заявляти себе повноцінним учасником процесу. Я закликаю, навіть прошу, якщо не говорити, благаю, щоб і далі поширювати і розвивати парламентаризм і бути чесним як перед собою, як переді мною. ... Стати членом ТСК і подати себе як представника", - зазначила Безугла.
За словами нардепки, вона більше не буде підтримувати ініціативи щодо участі Костенка.
Після цього парламентарій розвернулася і пішла від журналістів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили на засідання ТСК у справі "вагнерівців".