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"Вибачте, що не нищий", - новопризначений голова БЕБ Мельник відмовився пояснювати походження нерухомості в Україні і Туреччині. ВIДЕО

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Новопризначений голова БЕБ Вадим Мельник, який пропрацював усе життя в податкових службах, відмовився пояснювати журналісту Сергієві Андрушку походження нерухомості в Україні, Туреччині та великі суми готівки в гривнях і доларах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми", Мельник висловив готовність надати інформацію компетентним державним органам.

"Не хочу бути зухвалим, але хочеться сказати: "Вибачте, що не нищий", - сказав Мельник.

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Топ коментарі

  • игор ємець
    В Чехии уволили министра,который не смог обьяснить покупку часов за 3000 евро.

    Пусть нам обьяснят,что такое коррупция.

    И почему мы до сих пор не в НАТО?

    И почему нам до ЕС минимум 20 лет
  • 18c49ed2
    Поражает нагласть и борзость, с которой отвечают сейчас эти уроды.

  • jklpqrs
    Зебобики, вы его прощаете? А он вас нет
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