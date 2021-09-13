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Україна має обігнати Білорусь за рівнем добробуту на душу населення, - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО

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Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат з фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев пояснив, чому хвалив білоруську модель розвитку економіки країни.

В ефірі телеканалу ICTV Гетьманцев назвав напрямки, в яких Україні можна брати приклад з Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"У Білорусі треба розрізняти дві частини. Та, що є сьогодні після виборів, - це інша Білорусь і інший Лукашенко. І друга - це та Білорусь, з якою можна було підтримувати партнерство. І саме та Білорусь культивувала те, що, власне, і ми повинні реалізовувати в Україні", - пояснив Гетманцев.

"Білорусь, справді, багатша за Україну країна - і по ВВП на душу населення, і за основними соціальними показниками. Там є з чого брати приклад. Наприклад, підтримка ІТ, промисловості, детінізація, яка є основою розвитку економіки.

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Безумовно, це не еталон. Це не те, до чого потрібно поспішати. Але ми повинні, якщо ми хочемо розвиватися, обігнати Білорусь в рівні добробуту на душу населення. Хочемо ми цього чи ні, це завдання, яке є перед нами", - заявив "слуга народу".

Гетманцев додав, що українцям не варто рівнятися на Білорусь в тому, що стосується інтеграції з Російською Федерацією.

"Не можна інтегруватися з Росією, об'єднуватися таким чином, як робить це Лукашенко, втративши незалежність і суверенітет повністю", - вважає нардеп.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Оно вообще думает что лепит? Страна, которая три раза за последнее время проводила деноминацию национальной валюты и тупо живет за счет подачек -- это наш образец? Оно вообще кукухой тронулось.
  • Герхард
    И поэтому Гетманцев начал облагать налогом сбережения украинцев. Это очень помогает повысить благосостояние.

    Чем больше у тебя отбирают, тем больше у тебя остается.
  • Sophia-Maria Duglass
    Секрет Беларуси в том , что там нет белорусов , а есть руцкий мир
    Вот скоро их в кацапскую армию начнут забирать.

    А Гетьманцева ПОРА ГНАТЬ ЖИТЬ В БЕЛАРУСЬ 😀
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