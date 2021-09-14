Разумков про можливе усунення з посади: "Розумію, що принципові позиції не всім подобаються". ВIДЕО
15 84220
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував чутки про своє можливе усунення з посади.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Свобода слова на ICTV".
"Відкликати з посади мене може тільки Верховна Рада України. Для цього є спеціальна процедура. Станом на сьогодні вона не запущена, ніхто з народних депутатів не звертався з такою пропозицією.
Я розумію, що принципові позиції не завжди всім подобаються. Але я такий, як є, і мінятися теж не буду", - заявив спікер парламенту.