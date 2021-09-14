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Разумков про можливе усунення з посади: "Розумію, що принципові позиції не всім подобаються". ВIДЕО

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував чутки про своє можливе усунення з посади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Свобода слова на ICTV".

"Відкликати з посади мене може тільки Верховна Рада України. Для цього є спеціальна процедура. Станом на сьогодні вона не запущена, ніхто з народних депутатів не звертався з такою пропозицією.

Я розумію, що принципові позиції не завжди всім подобаються. Але я такий, як є, і мінятися теж не буду", - заявив спікер парламенту.

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Топ коментарі

  • пётр ющенко b62df11f
    Знаем мы ваши "принципиальные позиции" слуг урода - любой ценой урвать себе максимум власти и бабла, за счёт развода тупых лохов...

  • Big Bang
    если вы через 2.5 года выберете етого скользкого пионера?
    не удивлюсь...
    етот 5й сын лейтенанта шмидта сладко так обнесет всех и не заметите...
  • Святослав Сагайдачный
    Ось така моя принципова позиція! Яка не завжди
    всім подобаються, але я такий, як є, і мінятися
    теж не буду, заявив проросійський - українофоб разумков.
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