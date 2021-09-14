Контролювати відсоток вакцинованих будуть Держпродспоживслужба і Нацполіція, - Ляшко про нові карантинні норми. ВIДЕО
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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, хто контролюватиме відсоток вакцинованих під час локдауну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Свобода слова на ICTV".
"По-перше, потрібно все-таки прищеплювати культуру свідомості і самоконтролю. По-друге, у нас є контрольні органи, які можуть це перевіряти", - пояснив міністр.
Глава МОЗ зазначив, що така норма з'являється не вперше. Зараз закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає так званий декретований контингент. Це коли до роботи в певних сферах допускаються лише вакциновані люди або ті, хто пройшли медичні огляди.
"Є Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів і Національна поліція. Ці механізми відпрацьовують, якщо буде виявлено випадок порушень, будуть жорсткі адміністративні речі", - заявив Ляшко.