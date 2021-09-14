Другий проїзд шляхопроводу ХБК - Таврійський у Херсоні добудують до весни 2022 року, - ОДА. ВIДЕО

До весни 2022 року в Херсоні планують завершити будівництво другого проїзду шляхопроводу ХБК - Таврійський.

Про це повідомляє Херсонська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Три тижні минуло з моменту відкриття першого з’їзду першого пускового комплексу шляхопроводу у Херсоні. Окрім проїжджої частини, на об’єкті встановлено відбійники, обладнана зливова каналізація, підключено освітлення. Велодоріжки та пішохідні зони будуть запущені після повного завершення спорудження першої черги", - йдеться в повідомленні.

Нині в межах президентської програми "Велике будівництво" вже триває будівництво другого проїзду, на яке виділено 350 млн гривень. Задіяно 60 працівників, роботи ведуться цілодобово. Херсонська ОДА опублікувала відео з будівельних майданчиків.

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Шляхопровід почали будувати ще в 2012 році, проте незабаром роботи на одному з найважливіших інфраструктурних об'єктів області були зупинені.

Реалізація проєкту дозволить з'єднати автодорогою мікрорайони ХБК, Таврійський і Північний, де проживають приблизно 100 тисяч херсонців.

Нагадаємо, цього року в межах ініційованої президентом Володимиром Зеленським програми "Велике будівництво" буде збудовано та відремонтовано 6500 км доріг і 245 мостів по всій країні.

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