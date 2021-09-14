Україна очікує $750 млн траншу МВФ за програмою stand-by наприкінці листопада - на початку грудня, - Шмигаль. ВIДЕО
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Україна очікує чергового траншу МВФ наприкінці листопада або на початку грудня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції.
За словами глави уряду, 18 вересня в Україну прибуде місія МВФ, яка буде завершальною.
"Ми виконали всі умови, усі бенчмаркові показники, які були прописані в меморандумі з МВФ. Тому ми очікуємо позитивного завершення місії. І чекаємо, що орієнтовно наприкінці листопада - на початку грудня буде можливий транш МВФ. Після місії минає 5-7 тижнів підготовки і засідання board МВФ, і відразу після цього йде транш", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр додав, що в Україні не очікують, що місія буде неуспішною, оскільки виконано всі бенчмаркові показники.
"Транш має бути в розмірі 750 млн доларів", - додав глава уряду.