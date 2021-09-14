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Подвійне громадянство в Україні має бути, це посилить нас, - Шмигаль. ВIДЕО

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що подвійне громадянство в Україні має бути. Виняток становить лише громадянство країни-агресора.

Про це глава уряду заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Подвійне громадянство - це ознака цивілізованих країн. У багатьох цивілізованих країнах подвійне громадянство це звичайна норма. Це має бути транспарентна, відкрита і прозора річ. Звичайно, не допускається подвійне громадянство з країною-агресором, це ті речі, які прописані в проєкті закону", - пояснив прем'єр.

Водночас, за словами Шмигаля, за кордоном живе дуже багато громадян України і багато хто з цих людей хотів би мати паспорт України.

"Чому ні? Чому громадянин Канади не може мати громадянство України, якщо це прозоро, транспарентно і законно? Це нормально. Це люди, що зможуть підтримувати країну, брати участь у якомусь суспільному житті, притягувати інвестиції, можливо, повертатися в Україну. Це ті речі, які дають додатковий плюс, тому моя позиція, що подвійне громадянство має бути, це посилить нас", - додав прем'єр-міністр.

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Топ коментарі

  • Сергей Ф. 81dbcf94
    шо, соломку себе стелите, гниды?
  • Прощай немытая раССея
    Кого он подразумевает под "нас"?...
  • Ned Stark
    Ні, не має бути подвійного громадянства, навіть якщо кацапське заборонять. Чому? Пояснюю: допустимо, вводиться подвійне громадянство з США/Канадою/Польщею... Який-небудь опзж подає в Конституційний суд і визнає дискримінаційною норму, що подвійне громадянство з Канадою чи США можна, а з москалями ні. І таким чином дозволяють подвійне громадянство з кацапами. Ферштейн?

    Ну і щоб запровадити подвійне громадянство, треба Конституцію міняти. Причому, подвійне громадянство прописане в 1 розділі Конституції, а щоб змінити статтю з 1 розділу потрібно не лише 300 голосів у Раді, але й РЕФЕРЕНДУМ!
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