Подвійне громадянство в Україні має бути, це посилить нас, - Шмигаль. ВIДЕО
Про це глава уряду заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Подвійне громадянство - це ознака цивілізованих країн. У багатьох цивілізованих країнах подвійне громадянство це звичайна норма. Це має бути транспарентна, відкрита і прозора річ. Звичайно, не допускається подвійне громадянство з країною-агресором, це ті речі, які прописані в проєкті закону", - пояснив прем'єр.
Водночас, за словами Шмигаля, за кордоном живе дуже багато громадян України і багато хто з цих людей хотів би мати паспорт України.
"Чому ні? Чому громадянин Канади не може мати громадянство України, якщо це прозоро, транспарентно і законно? Це нормально. Це люди, що зможуть підтримувати країну, брати участь у якомусь суспільному житті, притягувати інвестиції, можливо, повертатися в Україну. Це ті речі, які дають додатковий плюс, тому моя позиція, що подвійне громадянство має бути, це посилить нас", - додав прем'єр-міністр.