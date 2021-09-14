Новини Відео • Агресія Росії проти України

Заборгованості з виплат військовослужбовцям немає, - Шмигаль. ВIДЕО

2 61313
На сьогодні немає заборгованості за обов'язковими виплатами перед військовослужбовцями.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У мене сьогодні немає такої інформації", - сказав глава уряду.

Він розповів, що після Години запитань до уряду у Верховній Раді минулої п'ятниці поставив таке запитання міністру оборони, на що той відповів, що такої заборгованості немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заборгованостей перед військовими у нас немає і бути не може, - прем'єр-міністр Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр попросив надати йому інформацію щодо заборгованості конкретним військовослужбовцям для вирішення цього питання.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що за даними джерел Цензор.НЕТ, станом на 10 серпня заборгованість Міноборони з обов'язкових виплат військовослужбовцям становила 1,5 мільярда гривень. У сезон відпусток, влітку, було повністю зупинено виплати на оздоровлення.

"Станом на зараз розмір заборгованості значно зріс. Сьогодні на фронті у всіх частинах фіксуються масові затримки "бойових" виплат", - зазначає журналіст.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Андрей Михалыч 4af54691
    Нет информации и нет задолженности - это же не одно и то же! Хотя зеленому гуану и тут "какая разница"
  • гена крокодил 5819a424
    вот же казлина . если эту информацию не принимать то её конечно же не будет
  • MausMike
    Брехло.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини