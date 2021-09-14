Заборгованості з виплат військовослужбовцям немає, - Шмигаль. ВIДЕО

На сьогодні немає заборгованості за обов'язковими виплатами перед військовослужбовцями.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У мене сьогодні немає такої інформації", - сказав глава уряду.

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Він розповів, що після Години запитань до уряду у Верховній Раді минулої п'ятниці поставив таке запитання міністру оборони, на що той відповів, що такої заборгованості немає.

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Прем'єр попросив надати йому інформацію щодо заборгованості конкретним військовослужбовцям для вирішення цього питання.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що за даними джерел Цензор.НЕТ, станом на 10 серпня заборгованість Міноборони з обов'язкових виплат військовослужбовцям становила 1,5 мільярда гривень. У сезон відпусток, влітку, було повністю зупинено виплати на оздоровлення.

"Станом на зараз розмір заборгованості значно зріс. Сьогодні на фронті у всіх частинах фіксуються масові затримки "бойових" виплат", - зазначає журналіст.