"Ви навіть морду їм не зможете начистити! Тому, що в обличчя їх не знаєте! От Шуфрича і Киву всі знають!" - нардеп ОПЗЖ Волошин про нові обличчя у ВР. ВIДЕО
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Нардеп ОПЗЖ Олег Волошин назвав дуже низьким рівень впізнаваності депутатів парламенту, які ще вчора "на ринку торгували овочами" і відзначив високу впізнаваність нардепів ОПЗЖ Нестора Шуфрича й Іллі Киви.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час свого виступу, найімовірніше на мітингу ОПЗЖ 9-го вересня в Києві, Волошин зазначив, що виборці не зможуть у разі потреби навіть "морду начистити" більшості нардепів тому, що не знають їх в обличчя.
"Ось ці вчорашні, які торгували на ринку овочами, сьогодні вони народними депутатами стали і намагаються набити кишені ... Якщо ви захочете їх побити, ви не зможете - ви в обличчя їх не знаєте. Ось Киву знають, Шуфрича знають... Знають десятиліттями", - сказав Волошин.
Відео Денис Казанський