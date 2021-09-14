Контрдиверсійні навчання СБУ у Сватовому: умовні диверсанти "здійснили" теракт на залізничному вокзалі. ВIДЕО

Головне управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях провело контрдиверсійні навчання у Сватовому Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.

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За легендою умовні диверсанти вчинили терористичний акт на залізничному вокзалі, підірвавши два вибухові пристрої.

"Двом іншим вибухам правоохоронцям вдалося запобігти, завчасно виявивши місця закладення вибухівки. Перехожих із прилеглої до залізничного вокзалу території оперативно евакуювали. Тренування відбувалися в умовах, максимально наближених до реальних", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що учасники тренувань успішно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійним і терористичним загрозам, а також навички пошуку і знешкодження вибухових пристроїв, евакуації населення, ліквідації наслідків диверсії.

У тренуваннях взяли участь представники регіональних підрозділів Служби безпеки України, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, органів державної влади та місцевого самоврядування.

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