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Путін розповів про COVID-контакт: "Я спілкувався з ним цілий день. Дуже близько. Сподіваюся "Спутник V" спрацює". ВIДЕО

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Президент РФ Володимир Путін розповів про свій COVID-контакт і висловив надію, що російська вакцина "Спутник V" доведе свої високі параметри щодо захисту від COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Путін розповів, що напередодні дуже близько спілкувався з одним із співробітників, який працює з ним у безпосередній близькості.

"Це людина, яка працює зі мною в безпосередній близькості ... Я напередодні спілкувався з ним цілий день. Дуже близько. Протягом всього дня. Це - природний експеримент. Подивимося як реально спрацює на практиці "Спутник V" ... Сподіваюся, що все буде так, як і повинно бути і "Спутник V" покаже реально свої високі параметри щодо захисту від COVID-19", - сказав Путін.

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Топ коментарі

  • Сергей Ирза
    А мы-то, как надеемся!
  • Eugen Mk
    Пальцы крестиком держу!
  • Muni
    Надеемся, что спутник сработает и ***** скопытится как и тысячи умерших после этой фуфловакцины 😷
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