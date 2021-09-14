Зарплати не платили ціле літо, співробітники йдуть або йдуть у неоплачувані відпустки, щоб десь заробити, - окупанти знищують виробництво заводу "Донгормаш". ВIДЕО
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Російські окупанти практично знищили виробництво заводу "Донгормаш", який був одним із найприбутковіших підприємств українського машинобудування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі каже журналіст Денис Казанський і публікує фрагменти інтерв'ю "голови профспілкової організації" заводу Анатолія Пешехонова, який говорить про мільйонні заборгованості по зарплаті і масовий відтік фахівців.