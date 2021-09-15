Десантники ЗСУ провели навчання зі знищення ДРГ противника в міських умовах. ВIДЕО

Десантники ЗСУ поблизу адмінмежі з окупованим Кримом провели навчання зі знищення ДРГ противника в міських умовах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування ОС ЗСУ, за легендою навчань, десантники мали нейтралізувати кілька груп озброєних людей, які увійшли до населеного пункту. Під час навчання відпрацьовано питання планування операції, організації взаємодії між підрозділами під час пошукової і безпосередньо бойової операції.

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