Вибух автомобіля в Дніпрі кваліфіковано як теракт. Загинули чоловік і жінка, - Нацполіція. ВIДЕО
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Правоохоронці встановили, що в автомобілі, який вибухнув сьогодні вранці в Дніпрі, були чоловік і жінка, порушено кримінальне провадження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Станом на 10:30 встановлено, що в автомобілі були чоловік і жінка. Зараз за цим фактом порушено кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст.258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Раніше повідомлялося, що двоє людей загинули внаслдок вибуху автомобіля в Дніпрі.