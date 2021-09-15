Новини Відео

Вибух автомобіля в Дніпрі кваліфіковано як теракт. Загинули чоловік і жінка, - Нацполіція. ВIДЕО

22 19455
Правоохоронці встановили, що в автомобілі, який вибухнув сьогодні вранці в Дніпрі, були чоловік і жінка, порушено кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Станом на 10:30 встановлено, що в автомобілі були чоловік і жінка. Зараз за цим фактом порушено кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст.258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Раніше повідомлялося, що двоє людей загинули внаслдок вибуху автомобіля в Дніпрі.

Читайте також: Водій Mercedes зіткнувся з Mitsubishi і скоїв наїзд на двох пішоходів у Дніпрі: постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей, - поліція. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Шкода..молоді ,сильні ,красиві люди, патріоти. - 100% теракт.
  • Ben23
    Я конечно могу ошибаться, но сепары и русские, похоже, творят в Украине, что им вздумается, пока СБУ за биткоинами и сигаретами охотится. Убийства и "самоубийства" патриотов практически регулярными уже стали.
  • Лилия Стацкая
    Немає господаря в країні,немає...,безлад,анархія ,безкарність. Сепари, кримінал, окупанти ..." знайшли собі двір без собаки ,та ходють без палки".

    У кріслі президента навіть не х..ло ,просто- пусте місто,зеро,нуль помножений на нуль.

    Це безкарність породжує вседозвілля.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини