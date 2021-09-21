Кривава бійня в Росії: перший напад Бекмансуров здійснив дорогою до вишу - стріляв по автомобілю, що проїжджав. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео з автомобільного відеореєстратора, як пермський стрілець Тимур Бекмансуров почав здійснювати постріли ще на вулиці - по випадковому автомобілю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Mash.

"Перші постріли Тимура Бекмансурова. На підході до Пермського державного університету він відкрив вогонь по машинах", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як Бекмансуров вибіг на дорогу і вистрілив у лобове скло автомобіля, в зону водія, по склу пішли тріщини, але водій не став зупинятися і продовжив рух.

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Як пише Telegram-канал Shot, стріляти в університеті Бекмансуров поїхав на таксі.

"Кінцевою точкою в "Яндекcі" вказав залізничну станцію "Пермь-2". Звідти до ПДНДУ рукою подати - приблизно 600 метрів. Приїхав об 11:02. Коли злочинець вийшов із синьої "мазди", він не поспішав до вишу. Розмахуючи великою чорною сумкою і прикривши обличчя балаклавою, Бекмансуров об 11:04 пішов на зупинку. Там він пробув 15 хвилин, а потім попрямував до вишу. З огляду на розклад, об 11:30 мала початися третя пара. Перші постріли на вулиці було чути за кілька хвилин до дзвінка", - йдеться в коментарі під відео.

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Водночас Telegram-канал Shot опублікував витяги з допиту матері стрільця Бекмансурова:

"Він спокійний, турботливий, дуже любить тварин, особливо кішок. Я вважаю, що у мене була ідеальна дитина, він у всьому мені допомагав, я впевнена, що він ніколи не пив спиртного і не курив. Жодних відхилень у психічному стані, агресії з його боку ніколи не було. Наскільки я знаю, він багато читав інформації на військову тему, зокрема про Сирію, де раніше у відрядженні перебував його батько.

Раніше він був зареєстрований у соцмережі "ВКонтакте". Приблизно місяць-два тому він видалив свою сторінку. Ніяких захоплень сина, крім тем зброї та історії, я не знаю. Він практично весь час був удома.

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Син комунікабельний, цілком легко знайомився з людьми, у нього добре була поставлена ​​мова. Мені здається, він був дуже розумний, знав психологію людей, оскільки приблизно в сім років я його водила на тестування до психолога перед школою. Він успішно пройшов тестування, психолог сказала мені, що хлопчик дуже розумний і відразу видно, що я з ним займалася вдома. Коли ми з ним прийшли додому, я почала його хвалити за тестування, він мені спокійно сказав, що все так добре, тому що психолог хотіла це почути. Я була дуже здивована такою відповіддю.

Я просто в шоці! Можу сказати, що син завжди не любив людей. Спілкувався тільки з певним колом осіб, не любив гучні місця, любив більше спокій, тишу, побути один вдома!"

Спецодягу я жодного в нього не бачила. Знаю, що раніше, минулого року, в інтернеті він замовив військову каску зеленого кольору. Здається, вона була часів ВВВ. З якою метою вона йому потрібна, він не казав. Говорив, що просто цікаво. Влітку син пофарбував цю каску в чорний колір".

В одній із публікацій у соцмережі 18-річний хлопець поетапно розповідав, як планує влаштувати стрілянину в місцевому виші.

Як пише Telegram-канал 112, лікарям вдалося зупинити сильну кровотечу, операція тривала майже чотири години.

"У Бекмансурова сильно пошкоджені печінка і кишечник. Медики ввели його в медикаментозний сон через нестабільний стан. Найближчим часом допитувати затриманого не вийде", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією Telegram-каналу Baza, стрілець продовжує лежати в реанімації, в оточенні лікарів і поліцейських - на випадок, якщо хтось захоче йому помститися.

"Тимура Бекмансурова в лікарні охороняють 18 поліцейських (5 всередині і 13 по периметру лікарні) і 2 співробітники ОМОНу. Всі вони озброєні табельною зброєю. Ще 6 співробітників поліції виділені в резерв", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вранці, 20 вересня, Бекмансуров влаштував стрілянину з рушниці в одному з корпусів Пермського державного національного дослідницького університету. У результаті вісім осіб загинули, близько 20 постраждали.

Порушено кримінальну справу за ч.2 ст.105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб).