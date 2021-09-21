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Марченко представив у Раді проєкт Держбюджету-2022: "Він є реалістичним і збалансованим". ВIДЕО
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Міністр фінансів Сергій Марченко представив у Верховній Раді проєкт Держбюджету на 2022 рік.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Марченко озвучив основні показники проєкту Держбюджету на наступний рік і зазначив, що в пріоритеті - оборона, освіта, медицина і соціальна сфера.
Він розповів про заплановане збільшення стипендій студентам та зарплат медпрацівникам.
Міністр поінформував, що в документі закладено 15,5 мільярда гривень на забезпечення житлом військовослужбовців, поліцейських.
Він пообіцяв, що всі українці, які потребують субсидій, будуть ними забезпечені.
Марченко повідомив, що на боротьбу з COVID-19 планується виділити 22 мільярди гривень.
Глава Мінфіну підкреслив, що проєкт Держбюджету був підготовлений на основі бюджетної декларації.
"Бюджет-2022 є реалістичним і збалансованим", - запевнив він.