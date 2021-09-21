Рівень формальдегіду в повітрі Києва перевищує норму в 3,5 раза. ВIДЕО

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, минулого тижня в деяких районах Києва рівень оксиду вуглецю перевищував норму в 1,5 раза, діоксиду азоту - більш ніж у 4 рази, формальдегіду - в 3,5 раза.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "24 каналу"

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Такий високий рівень канцерогенів призводить до зростання захворювань, зокрема онкологічних.

Найбільше, за словами експертів, повітря Києва та інших міст забруднюється через старі автомобілі з усього світу. Це вже набуло загрозливих масштабів. Жодного контролю за вихлопними газами не відбувається. При цьому активісти, екологи та політики "забувають" про цю проблему, акцентуючи увагу лише на вигідних їм аспектах. В Україні навіть з’явився термін – екологічний тероризм, направлений на шантажування бізнесу за принципом екології", - йдеться в сюжеті телеканалу.

Експерти радять захисникам довкілля та політикам приділити свою увагу реальним проблемам, що суттєво шкодять здоров'ю та загрожують життю українців.

Крім того, повідомляють журналісти, восени традиційно спалюють листя, сухі гілки і траву. В результаті горіння у повітря вивільнюються токсини і важкі метали, а через лісові пожежі та горіння торф'яників час від часу над українськими містами нависає смог. Ця проблема також не вирішується.

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