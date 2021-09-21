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Рівень формальдегіду в повітрі Києва перевищує норму в 3,5 раза. ВIДЕО

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії, минулого тижня в деяких районах Києва рівень оксиду вуглецю перевищував норму в 1,5 раза, діоксиду азоту - більш ніж у 4 рази, формальдегіду - в 3,5 раза.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "24 каналу"

Такий високий рівень канцерогенів призводить до зростання захворювань, зокрема онкологічних.

Найбільше, за словами експертів, повітря Києва та інших міст забруднюється через старі автомобілі з усього світу. Це вже набуло загрозливих масштабів. Жодного контролю за вихлопними газами не відбувається. При цьому активісти, екологи та політики "забувають" про цю проблему, акцентуючи увагу лише на вигідних їм аспектах. В Україні навіть з’явився термін – екологічний тероризм, направлений на шантажування бізнесу за принципом екології", - йдеться в сюжеті телеканалу.

Експерти радять захисникам довкілля та політикам приділити свою увагу реальним проблемам, що суттєво шкодять здоров'ю та загрожують життю українців.

Крім того, повідомляють журналісти, восени традиційно спалюють листя, сухі гілки і траву. В результаті горіння у повітря вивільнюються токсини і важкі метали, а через лісові пожежі та горіння торф'яників час від часу над українськими містами нависає смог. Ця проблема також не вирішується.

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Топ коментарі

  • irenka ko
    Так, зараз недоумки почнуть листя палити, це треба якось пережити. Як би можна було кудись втікти від цих адійотів на іншу планету, яп втікла.
  • ПанСан
    Хватит врать! Это выбросы и выхлопы невакцинированных учителей!
  • Олег Беляков 1ee72182
    раком болели и раньше аж бегом. При том что еще и допили дровами и дым так или иначе все равно попадал в хату.

    Просто никто не знали, от чего умирает человек. Умер и умер. Все умирают.
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