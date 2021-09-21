Війська РФ застосували 120-мм міномети і стрілецьку зброю на Донбасі. Від початку доби - 2 обстріли, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО
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Протягом поточної доби, 21 вересня, станом на 12:00, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, за даними відомства, в районі населеного пункту Кам'янка противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру, а в районі населеного пункту Шуми ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.
"Втрат серед українських захисників немає", - повідомили у відомстві.