Проєкт "Без цензури": Зеленський хоче, як в ОРДЛО. Як Банкова мавпує виборчий досвід Путіна. ВIДЕО
3 45118
У свіжому "Без цензури" обговоримо, які висновки Україна має зробити із російських виборів у Держдуму і голосування на них мешканців ОРДЛО?
Марина Данилюк-Ярмолаєва як завжди раціонально і безжально пояснює, чому треба дивитися на світ і мешканців окупованих територій максимально тверезо і не сподіватися переманити їх на наш бік, давши більше прав і грошей, ніж в решти України.
Дивіться проєкт "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.
Залишайте коментарі та лайки під цим відео.