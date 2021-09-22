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"Це не мій прапор все одно", - в Кам'янському дівчина спалила український прапорець. ВIДЕО

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Мешканка Кам'янського на Дніпропетровщині спалила маленький сувенірний український прапор. Після розголосу її виключили зі школи моделей.

Відео наруги над державною символікою опублікував Telegram-канал, повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах одна з присутніх запитує дівчину, навіщо та спалює прапор України. Дівчина відповідає, що це не її прапор, і всі сміються.

Користувачі соцмереж з'ясували справжнє ім'я дівчини і встановили, що вона вчиться в школі при місцевому модельному агентстві. Після розголосу адміністрація закладу відповіла в листуванні обуреним користувачам, що дівчину вже виключили.

Сторінку в Instagram вона закрила. Її останній статус - "піду викину".

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Топ коментарі

  • Так Треба 02a9202c
    Депортувати за Урал, нехай там сміється курва
  • mrSmith
    Страницу в Instagram поджигательница закрыла. Ее последний статус - "пойду выкинусь".Источник: https://censor.net/ru/v3289635

    Главное: правильный выбор этажа с которого "пойдет выкинется"

    Что бы не тратить деньги на реанимацию и прочие глупости.
  • Vedana
    Але ж за наругу над державними символами є кримінальна чи адміністративна відповідальність.

    Справу вже порушено проти цієї дебілки ?

    Скільки говориться: потрібно нагально переглянути закон про Громадянство. Ця істота не має права бути громадянкою. Хай лишається резидентом з відповідним паспортом негромадянина.
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