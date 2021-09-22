"Окопна війна": "Волонтери запропонували, ми підтримали і маємо свою каплицю на позиціях", - офіцер ЗСУ Іван. ВIДЕО
У селищі Карлівка Донецької області, що за два десятки кілометрів від тимчасового окупованого Донецька, діє волонтерський проєкт "Тризуб Дентал", розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Там українські воїни можуть отримати безкоштовну стоматологічну допомогу, послухати пісні на місцевому радіо "Тризуб ФМ" або стати учасниками його ефіру, а віднедавна наші захисники мають можливість помолитися в церкві святої Анни, яка теж є частиною цього великого проєкту.
Керівник цього проєкту - Ігор Ященко, волонтер, громадський діяч, який вже багато років на фронті. Він зустрівся з одним офіцером української армії, який перебуває на передовій, і запропонував йому допомогу у створенні каплиці недалеко від позицій.
За задумом Ігоря і командира роти Івана - це має бути місце, куди воїни зможуть піти в скрутну хвилину.
Що з цього вийшло, дивіться у нашій рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.