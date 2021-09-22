"Окопна війна": "Волонтери запропонували, ми підтримали і маємо свою каплицю на позиціях", - офіцер ЗСУ Іван. ВIДЕО

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У селищі Карлівка Донецької області, що за два десятки кілометрів від тимчасового окупованого Донецька, діє волонтерський проєкт "Тризуб Дентал", розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

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Там українські воїни можуть отримати безкоштовну стоматологічну допомогу, послухати пісні на місцевому радіо "Тризуб ФМ" або стати учасниками його ефіру, а віднедавна наші захисники мають можливість помолитися в церкві святої Анни, яка теж є частиною цього великого проєкту.

Керівник цього проєкту - Ігор Ященко, волонтер, громадський діяч, який вже багато років на фронті. Він зустрівся з одним офіцером української армії, який перебуває на передовій, і запропонував йому допомогу у створенні каплиці недалеко від позицій.

За задумом Ігоря і командира роти Івана - це має бути місце, куди воїни зможуть піти в скрутну хвилину.

Що з цього вийшло, дивіться у нашій рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.