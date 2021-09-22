"Трускавець - це ідеологічно правильне рішення", - "слуга народу" Тищенко про намір однопартійців зібратися на українському курорті. ВIДЕО
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"Слуги народу" зберуться в Трускавці для поліпшення внутрішньопартійної комунікації.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це в кулуарах парламенту заявив нардеп Микола Тищенко. За його словами, Трускавець був обраний місцем збору з ідеологічних міркувань. Тищенко не назвав конкретні терміни проведення зібрання на українському курорті, але розповів, що зараз "Слуга народу" активно займається пошуком приміщення, в якому можна було б прийняти майже 500 осіб.