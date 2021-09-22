Клименко про версії замаху на Шефіра: Його держдіяльність, тиск на владу і дестабілізація в країні. Можливою є участь іноземних спецслужб. ВIДЕО

Правоохоронці наразі розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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"З урахуванням отримання попередніх даних три основні версії, які розглядає Національна поліція України, - це у зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво країни та з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн", - сказав Клименко.

За його словами, справа перебуває на контролі.

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Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.