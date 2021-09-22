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Клименко про версії замаху на Шефіра: Його держдіяльність, тиск на владу і дестабілізація в країні. Можливою є участь іноземних спецслужб. ВIДЕО

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Правоохоронці наразі розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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"З урахуванням отримання попередніх даних три основні версії, які розглядає Національна поліція України, - це у зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво країни та з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн", - сказав Клименко.

За його словами, справа перебуває на контролі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стріляли з автоматичної зброї. Автомобіль Шефіра проїхав зі спущеним колесом ще 5 км, - Клименко

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Неделю про этого сраного Шерифа теперь будут гудет. Отвлекают от допроса Бурбы по тск, марьяны безмозглой и вангеровцев в целом...
  • Чайка Київ
    Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал покушение на Сергея Шефира весьма предсказуемо и связал его с «антиолигархическим законом». Примерно в таком же ключе высказался и Арахамия. Вы прослеживаете в этих заявлениях причинно-следственную связь? Я нет - где Шефир, а где принятие законов. Тогда зачем? Ставлю 60/40, что это постановка тех персонажей в зелёной власти, которые жаждут усиления полномочий Зеленского в силовом блоке. Впрочем, этого жаждет и сам Зеленский. И чем ближе выборы, тем это желание будет усиливаться - вплоть до "чрезвычайных полномочий" и необходимости введения "особого положения". Вторая версия (здесь 40/60) - Арсенборисыч. Демонстрирует, что при нём такого "беспредела" не было, и он всё держал под контролем. Вряд ли рассчитывает, что его вернут на должность - скорее, это элемент его возвращения в большую политику и демонстрация необходимости "сильной руки". Нагнетаться будет всё больше - ещё и Порошенко приплетут. Так что продолжение следует... -UPD- Зеленский отреагировал на покушение на Шефира. Сказал, что это "даёт ему мандат на перемены и ответ будет сильным". Ясно-понятно - будут закручивать гайки гражданских свобод и усиливать полномочия силовых структур. Путинизм уже близко. * * * Так бы оперативно он реагировал на гибель наших бойцов.

    @Helgi Sharp
  • Владимир c2a8b9e2
    Сама главная версия - отвлечение от государственной измены высшего эшелона власти. Отвлечь от ТСК по вагнергейту. И могут физически устранить свидетелей.
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