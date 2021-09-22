Розрахунки РСЗВ "Ураган" провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом. ВIДЕО

Розрахунки реактивних систем залпового вогню "Ураган" провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування ООС, артилеристи провели умовні стрільби по координатах, які надаються операторами безпілотників.

За легендою навчань, реактивники завдавали ударів по піхоті і бронетехніці противника, які перебували на відстані понад 30 кілометрів.

"Підрозділ швидко висунувся з району зосередження, здійснив марш, розгортання у районі вогневих позицій, наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження та зміну позицій", - прокоментував дії розрахунків командувач ООС ЗСУ Сергій Наєв.

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