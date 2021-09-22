Загрози життю водія Шефіра немає, його прооперували, стан стабільний, - головлікар "Феофанії" Семенів. ВIДЕО
Про це головлікар "Феофанії" Ігор Семенів заявив у спілкуванні із засобами масової інформації, інформує Цензор.НЕТ.
"Пацієнт Іванько Олександр Григорович ... Медична допомога йому надана в повному обсязі. Його стан стабільний, загрози життю немає, він перебуває в одному з інтенсивних відділень", - зазначив головлікар.
Семенів відмовився відповісти, скільки було кульових поранень у водія Шефіра і порадив із цим запитанням звертатися в Нацполіцію, але додав, що поранення було в ногу.
За його словами, операція пройшла гладко, без ускладнень.
Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.
У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, ніщо не загрожує.