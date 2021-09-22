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Вбивство в Черкасах: поліція знайшла автомобіль, на якому міг утікати кілер. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Машина пошкоджена вогнем, на задньому сидінні виявили зброю.

Про це повідомляє поліція Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Автомобіль, на якому ймовірно зник зловмисник, виявили в Черкасах. Транспортний засіб пошкоджено вогнем. У салоні правоохоронці знайшли зброю", - сказано в повідомленні.

Статтю, за якою розслідують справу, перекваліфікували. Якщо спочатку провадження відкрили за ч, 1 ст. 115 (вбивство), то тепер її розслідують за п. 11, 12 ч. 2 цієї статті (умисне вбивство на замовлення за попередньою змовою групи осіб).

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в кафе в Черкасах розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова.

Вбивство в Черкасах: поліція знайшла автомобіль, на якому міг утікати кілер 01
Вбивство в Черкасах: поліція знайшла автомобіль, на якому міг утікати кілер 02
Вбивство в Черкасах: поліція знайшла автомобіль, на якому міг утікати кілер 03
Вбивство в Черкасах: поліція знайшла автомобіль, на якому міг утікати кілер 04

Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465
    ОГОНЬ УНИЧТОЖИЛ ВСЕ СЛЕДІ И ТЕПЕРЬ СРАВНИТЕ НАПАДЕНИЕ НА ШЕФИРА И ТУТ ТУТ ВСЕ ПРОФФИ А ТАМ АКТЕР НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ
  • Maxim Ak-Murza
    В нападении на шефира стрелок еще косоглазый и криворукий, судя по разбросу с расстояния 30-50 метров.
  • Aragorn 1975
    Тут видно шо была конкретная цель,а с шефиром подъем рейтинга Зекодлы не более.
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