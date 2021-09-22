Школярка, яка спалила український прапорець, записала відео з вибаченнями. ВIДЕО

Дівчина каже, що розкаюється у своєму вчинку. Але більшість коментаторів їй не вірять.

Відео з вибаченнями дівчини опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я шкодую про свій вчинок, про те, що сьогодні було з приводу прапора, і обіцяю більше такого не робити", - говорить школярка.

Вона також називає свої паспортні дані, згідно з якими дівчині 14 років.

Користувачі в коментарях висловлюють сумніви в щирості її слів.

Вибачення дівчина записала після того, як Нацполіція відкрила за фактом наруги над державним символом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 КК України. Покарання за цією статтею варіюється від штрафу до позбавлення волі на строк до двох років.

.