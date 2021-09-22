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Разумков заявив, що його не запрошували на нараду "Слуги народу" в Трускавець. ВIДЕО

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не отримував запрошення на виїзну нараду фракції "Слуга народу" за участю президента Володимира Зеленського та представників інших гілок влади.

Про це він сказав в ефірі "Прямого", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні мене не запрошували на цю нараду. Запросять - обов'язково візьму участь, не запросять - не візьму. Я не ходжу в гості без запрошення", - зазначив Разумков.

Він також заявив, що почувається нормально.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що "Слуга народу" знову збирається на навчання в Трускавці. Пізніше в партії підтвердили, що партія збирається на велику нараду за участю президента Зеленського і представників усіх гілок влади.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Впал в немилость: посмел отправить закон о олигофренах на рассмотрение Венецианской комиссии! Скоро составит компанию Богдану, Леросу и другим врагам церкви и короны...
  • індекс борщу та масового зубожіння
    Розумков таке ж зелене падло як і все те болото.
  • VOLVO XC 70
    Димон не переживай еще не известно как там в Трускавце а то вдруг всех "перестреляют".... а оно тебе надо.. той "сборняк еврейских ромов"...
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