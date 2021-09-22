Разумков заявив, що його не запрошували на нараду "Слуги народу" в Трускавець. ВIДЕО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не отримував запрошення на виїзну нараду фракції "Слуга народу" за участю президента Володимира Зеленського та представників інших гілок влади.

Про це він сказав в ефірі "Прямого", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні мене не запрошували на цю нараду. Запросять - обов'язково візьму участь, не запросять - не візьму. Я не ходжу в гості без запрошення", - зазначив Разумков.

Він також заявив, що почувається нормально.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що "Слуга народу" знову збирається на навчання в Трускавці. Пізніше в партії підтвердили, що партія збирається на велику нараду за участю президента Зеленського і представників усіх гілок влади.