Зеленський дорікнув країнам ООН в ігноруванні Кримської платформи і закликав приєднатися до формату. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський закликав всі країни-члени Організації Об'єднаних націй (ООН) приєднатися до Спільної декларації учасниць Кримської платформи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Запрошую приєднатися до Декларації учасниць Кримської платформи, засудивши окупацію і показавши, що ви проти силової зміни кордонів у світі", - заявив Зеленський, виступаючи на 76-й сесії Генасамблеї ООН.
Він також висловив нерозуміння тим фактом, що ООН проігнорувала цей майданчик для вирішення проблем міжнародного права та окупації.